Green Pass, 22enne si fa tatuare il Qr Code sul braccio: funziona - Video

Uno studente di Reggio Calabria si è fatto tatuare il Green Pass sul braccio. "Così ce l'ho sempre con me", ha scritto sui social. 21.08.2021, Sputnik Italia

C'è chi lo conserva sul cellulare, chi lo presenta stampato su un pezzo di carta e da oggi c'è chi il Green Pass preferisce tatuarselo addosso. Andrea Colonnetta, un giovane calabrese di 22 anni, ha deciso di farsi tatuare il Qr Code sul braccio. Quella dello studente di Scienze Economiche di Reggio Calabria è una scelta bizzarra, che fa discutere il web ma che, in definitiva, funziona. Il giovane ha mostrato con orgoglio su Instagram il suo nuovo tattoo, eseguito da Gabriele Pellerone. "Così ce l'ho sempre con me", ha commentato. Le varie fasi della realizzazione del tatuaggio sono stare immortalate da Pellerone, che le ha poi condivise su Facebook. Una volta conclusa l'opera i due hanno fatto una prova per verificare il Qr Code impresso sulla pelle. Ed effettivamente il tatuaggio ha funzionato come lasciapassare verde. Successivamente Andrea e Gabriele lo hanno provato pure al McDonald. "A prescindere da ciò, non esiste un modo oggettivo di vedere le cose,c he sia nel bene o nel male, ogni persona ha una storia da raccontare ed un proprio modo di vedere o interpretare ogni cosa, oltre ogni forma di pregiudizio", ha aggiunto. Le immagini del tatuaggio del Qr Code sono diventati virali sul web e hanno diviso gli utenti, tra chi ritiene che Andrea abbia fatto bene e chi invece ne critica la decisione. "Mi sorge un dubbio… non ha validità di 9 mesi? E dopo? Non lo può più usare", osserva un utente su Facebook. "Io penso che ognuno sia libero di tatuarsi ciò che vuole", scrive un altro, mentre ancora c'è chi commenta duramente: "circa 20 anni fa ai cani si faceva il tatuaggio col numero di riconoscimento, poveri noi".

Snowstorm Per fortuna che l'analfabeta è uno studente universitario, chissà gli altri, allora. Il green pass ha una validità limitata nel tempo. Quello che ho prelevato dopo la seconda dose di vaccino è valido per 9 mesi, non forever... Non so nel caso di altri... Comunque, i tatuaggi appartengono alle culture tribali, non alle persone vere. 0

Snowstorm In ogni caso, chi ha un vero green pass sa che il QR-Code è più esteso di quello del video, sufficiente al più a codificare l'url del menu di un ristorante o simili, non certamente tutti i dati del green pass... 0

