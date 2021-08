https://it.sputniknews.com/20210821/google-pay-decine-di-nuove-banche-supportate-in-30-paesi-ce-anche-litalia--12600722.html

Google Pay, decine di nuove banche supportate in 30 Paesi: c'è anche l'Italia

Google Pay, decine di nuove banche supportate in 30 Paesi: c'è anche l'Italia

I nuovi istituti bancari supportati sono Banco BPM, Findomestic Banca Spa e PayrNet. 21.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-21T23:34+0200

2021-08-21T23:34+0200

2021-08-21T23:34+0200

mondo

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/12600692_0:44:3073:1772_1920x0_80_0_0_d52f8ae509f6d296b024f8bbaa95a023.jpg

Google Pay continua con decisione il proprio percorso di espansione nel mercato italiano ed internazionale.Nelle scorse ore, infatti il servizio di pagamento di Google ha reso nota una nuova lista di istituti di credito supportati in ben 30 diversi Paesi, tra cui Austria, Belgio Francia, Germania, Russia e Italia.Dopo le aggiunte di ABN AMRO Bank N.V. e Enel X NG, avvenute un paio di setitmane fa, questa volta ad aggiungersi al carnier di istituti di credito supportati da Google Pay sono Banco BPM, Findomestic Banca Spa e PayrNet.I clienti di queste banche, nel prossimo futuro potranno avvalersi del sistema di pagamento di Google.Crescita a rilentoA dispetto di un'impegno sempre maggiore da parte del colosso di Mountain View, tuttavia, non proprio tutto sembrerebbe andare per il meglio per Google PayStando ad un nuovo report pubblicato da Business Insider, il servizio di pagamento di Google non avrebbe riscontrato la crescita preventivata dagli investitori, a dispetto di un profondo rinnovo dell'app avvenuto nello scorso mese di novembre.Le cause del rallentamentoI motivi della frenata, secondo il rinomato magazine americano, sarebbero da ricercarsi da una parte in un ricambio fin troppo frequente nei quadri dirigenziali dell'azienda e nel team stesso che si occupa dello sviluppo dell'app.Dall'altra, avrebbe contribuito anche un'errata percezione da parte del pubblico, che vede Google Pay unicamente come un wallet per smartphone.Alla crescita di Google Pay non ha poi fatto bene il rallentamento della nuova funzione Plex, annunciata nello scorso autunno, che avrebbe dovuto garantire ai clienti di poter gestire dei veri e propri conti correnti digitali co-branded, realizzati attraverso la collaborazione tra Google e istituti di credito attraverso l'app di Google Pay.

https://it.sputniknews.com/20210820/ti-piace-googlare-ora-il-motore-di-ricerca-ti-invita-a-vaccinarti-con-un-doodle-12589825.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia