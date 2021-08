https://it.sputniknews.com/20210821/giovannini-sui-bus-capienza-all80-con-mascherina-chirurgica-o-ffp2-e-piu-controlli--12596327.html

Giovannini: “Sui bus capienza all’80% con mascherina chirurgica o Ffp2 e più controlli”

Giovannini: “Sui bus capienza all’80% con mascherina chirurgica o Ffp2 e più controlli”

Possibili anche orari differenziati per le scuole e le aziende. Il governo vigila perché non ci siano zone di serie A e serie B ma le Regioni e i Comuni si... 21.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-21T08:38+0200

2021-08-21T08:38+0200

2021-08-21T08:38+0200

scuola

trasporto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10146478_0:0:2940:1654_1920x0_80_0_0_e6fa7845d6428ef514ecac18148353ba.jpg

Più verifiche a bordo, mascherina obbligatoria, almeno la chirurgica ma si consiglia la Ffp2, più mezzi circolanti, capienza all’80% in zona bianca e gialla, scuolabus e i mobility manager.Sono questi gli elementi che dovrebbero consentire un rientro a settembre in sicurezza anche sul trasporto pubblico, parola di Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibile che sul Corriere spiega il lavoro fatto e la concertazione in corso con gli enti locali.Giovannini sottolinea che il governo ha stanziato 618 milioni di euro per servizi aggiuntivi “come il noleggio di pullman turistici per aumentare le corse” e ha lavorato sui tavoli prefettizi che si occupano dei piani di mobilità “incentivando la creazione delle figure dei mobility manager nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche”, una figura che dovrebbe esserci anche per le scuole.Inoltre, per i controlli “ritengo necessario reintrodurre i controllori. Oltre a verificare i biglietti, dovrebbero far scendere dall’autobus chi non ha la mascherina”.Scongiurare un’Italia a doppia velocitàIl ministro spiega poi che chiaramente potrebbero verificarsi situazioni diverse in Italia, perché “il rischio di difficoltà in alcune aree ci può essere”, ma “sono le Regioni e i Comuni che devono organizzare e gestire il trasporto pubblico locale, lo Stato ha il compito di finanziare, ma anche di vigilare”.Giovannini per scongiurare che avvenga ha chiesto alle Regioni di inviare i piani entro il 23 agosto per poter valutare le criticità.Il rientro a scuolaPer il titolare del Mims il rientro a scuola potrà avvenire in sicurezza, perché i mezzi ci sono.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

scuola, trasporto