Eutanasia, Flick: "Referendum ambiguo"

In un'intervista rilasciata a l'Avvenire, il presidente emerito della Corte Costituzionale esprime alcuni dubbi sul referendum perché di fatto "liberalizza"... 21.08.2021, Sputnik Italia

Il quesito referendario per l'eutanasia legale è ambiguo. Lo sostiene in un'intervista pubblicata oggi sull'Avvenire, il presidente emerito della Corte Costituzionale ed ex ministro della Giustizia, Giovanni Maria Flick. Secondo Flick la legge italiana riconosce già l'incostituzionalità della punizione dell'aiuto al suicidio in presenza di quattro circostanze, mentre il referendum di fatto liberalizza l'aiuto al suicidio, tranne nella situazione in cui manca il consenso della persona che vuole togliersi la vita. Cosa dice la Corte CostituzionaleLa Corte Costituzionale si era già espressa sul cado di Dj Fabo con la sentenza 242 del 2019, che individuava quattro circostanze in cui la punizione dell'aiuto al suicidio è incostituzionale: Flick ricorda che la Corte, però, non reputa "incostituzionale il reato di aiuto al suicidio in generale", ma la "punizione dell’aiuto in presenza di queste quattro circostanze" contenuta nell'articolo 580 del Codice Penale.Cosa prevede il quesito referendarioIl quesito dei radicali, però, non interviene sul 580 relativo al reato di istigazione al suicidio, ma sul 579, sull'omicidio del consenziente, depenalizzando di fatto il reato ad eccezione di tre circostanze: In caso di ammissibilità e poi vittoria del referendum abrogativo, il giurista spiega che ci si ritroverebbe in una situazione in cui chi "uccide una persona maggiorenne e cosciente di sé che glielo chiede, anche in buona salute, non rischia il carcere". In poche parole non verrebbe legalizzata l'eutanasia ma il sostegno al suicidio. Da qui la confusione creata dall'affermazione di un nuovo principio di autodeterminazione che, come nel caso della legge contro l'omotransfobia contenuta nel Ddl Zan, si fa strada attraverso leggi penali. "Il tentativo referendario mette le basi di nuove ambiguità, nuove contraddizioni e nuove difficoltà interpretative in sede giudiziaria e costituzionale", afferma Flick. I partiti dovrebbero prestare più attenzione agli effetti che "il principio di autodeterminazione, mal tradotto in leggi confuse e incerte, può avere sulla convivenza civile; al rapporto tra libertà e solidarietà; al grande e "senz’appello" problema del fine vita", conclude Flick.Le osservazioni di Giovanni Maria Flick seguono il commento del Vaticano che ha paragonato l'eutanasia all'eugenetica, manifestando la propria preoccupazione contro una cultura "giovanilistica" della vita.

