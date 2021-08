https://it.sputniknews.com/20210821/estate-2021-a-km-zero-6-italiani-su-10-hanno-bevuto-vino-e-mangiato-formaggi-dal-produttore-12600317.html

Estate 2021 a km zero, 6 italiani su 10 hanno bevuto vino e mangiato formaggi dal produttore

Il 59% degli italiani questa estate l'hanno passata alla ricerca dei prodotti locali e eccellenze Made in Italy visitando frantoi, malghe, cantine, aziende... 21.08.2021, Sputnik Italia

Secondo l’indagine Coldiretti/Ixè diffusa in occasione del primo salone 2021 dei tesori agroalimentari salvati dall’estinzione, 6 italiani su 10 in vacanza in Italia al mare, in montagna o nel verde durante l’estate 2021 hanno scelto di visitare frantoi, malghe, cantine, aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometri zero direttamente dai produttori.L’acquisto in vacanza di prodotti tipici è una scelta importante per salvarli dall’estinzione dopo che l’emergenza Covid ha colpito duramente il turismo enogastronomico e la ristorazione che rappresentano mercati di sbocco privilegiati delle specialità alimentari locali."Ora la ricerca dei prodotti tipici è tornata ad essere un ingrediente irrinunciabile delle vacanze in un Paese come l’Italia che è leader mondiale del turismo enogastronomico che sviluppa un fatturato di oltre 5 miliardi, potendo contare sull’agricoltura più green d’Europa, la leadership nel biologico con oltre 80mila operatori biologici e la più grande rete mondiale di mercati di agricoltori e fattorie" sottolinea Coldiretti.Cibo come indicatore per la scelta della vacanza 2021 per 2 italiani su 10Quest'anno il cibo rappresenta per quasi il 22% degli italiani la principale motivazione di scelta del luogo di villeggiatura, mentre per un altro 56% costituisce uno dei criteri su cui basare la propria preferenza. Solo un 4% dichiara di non prenderlo per niente in esame."La tavola è diventata la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circa un terzo della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche" ha evidenziato Coldiretti.Ruolo importante giocato dai borghiSecondo quanto riferito da un'indagine Coldiretti/Symbola, un ruolo importante in tutto ciò è rappresentato dai piccoli borghi dove nasce il 92% delle produzioni tipiche nazionali, una ricchezza conservata nel tempo dalle imprese agricole."L’acquisto di un alimento direttamente dal produttore è anche una occasione per conoscere non solo il prodotto, ma anche la storia, la cultura e le tradizione che racchiude dalle parole di chi ha contribuito a conservare un patrimonio che spesso non ha nulla da invidiare alle bellezze artistiche e naturali del territorio nazionale" ha concluso Coldiretti.

