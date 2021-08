https://it.sputniknews.com/20210821/e-morta-nicoletta-orsomando-la-storica-annunciatrice-rai-12601649.html

E' morta Nicoletta Orsomando, la storica annunciatrice Rai

E' morta Nicoletta Orsomando, la storica annunciatrice Rai

Si è spenta a Roma a 92 anni, ricoverata in ospedale dopo una breve malattia. Era la più famosa delle "Signorine Buonasera". 21.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-21T16:30+0200

2021-08-21T16:30+0200

2021-08-21T16:32+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/12601338_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2aba24444acc8d8375819a90b32c072e.jpg

Nicoletta Orsomando è morta oggi in ospedale a Roma, dopo una breve malattia. Lo rendo noto la famiglia. Annunciatrice storica della Rai, la Orsomando aveva 92 anni. Era la più famosa delle Signorine Buonasera. Il suo volto era comparso per la prima volta sul piccolo schermo il 22 ottobre 1953, quando esordì per annunciare un documentario del National Geographic. Per poter assistere al suo debutto i genitori, che non avevano in televisore in casa, dovettero andare in un negozio di elettrodomestici.'Signore e signori buonasera'' disse per la prima volta e da quel momento questo saluto accompagnò quotidianamente milioni di italiani per quarant'anni, fino al il 20 novembre 1993, data del suo ritiro ufficiale.Nata nel gennaio 1929 a Casapulla, in provincia di Caserta, la Orsomando ha avuto una lunga carriera televisiva, che dopo il ritiro l'hanno vista impegnata in partecipazioni ad importanti programmi TV, dal Festival di Sanremo a Domenica In. Nel cinema ha fatto alcune apparizioni nel ruolo di se stessa in film come Piccola Posta di Steno, Totò Lascia o raddoppia? di Camillo Mastrocinque e Parenti Serpenti di Mario Monicelli.Nel gennaio 2019 le Signorine Buonasera della Rai, da Maria Giovanna Elmi a Rosanna Vaudetti e Aba Cercato, si sono riunite per festeggiare il suo novantesimo compleanno.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia