Covid, finale di Euro 2020 evento “superspreader”: rilevati oltre 2000 contagi tra gli spettatori

Confermati 2.295 contagi e altri 3.404 potenziali. Mai livelli così alti di infezioni in eventi sportivi simili come il Gp di Formula 1 di Silverstone o il... 21.08.2021

L’impressione era stata da subito che il grande assembramento nello stadio londinese di Wembley per la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra potesse avere delle conseguenze dal punto di vista epidemiologico. Adesso lo confermano i dati, che stabiliscono che si è trattato di un evento "superspreader" a causa dei livelli di infezioni rilevati intorno allo stadio.E potenzialmente altre 3.404 persone potrebbero essere state contagiate nella stessa occasione che ha riunito 67mila spettatori nello stadio.Ma “i dati dimostrato come il virus si può diffondere velocemente quando ci sono contatti così ravvicinati e dovrebbe essere un avvertimento per coloro che cercano di tornare alla normalità”, ha aggiunto.Altri grandi eventi ma con meno casiSecondo il Times ci sono stati altri grandi eventi sportivi con grande partecipazione ma non si sono verificati livelli così alti di contagio.Come nel caso del Gran premio di Silverstone che ha riunito 350mila persone per tre giorni ma dove si sono contati soltanto 585 contagi. Il torneo di tennis di Wimbledon con circa 300.000 spettatori in due settimane ha registrato 881 casi.

