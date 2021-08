https://it.sputniknews.com/20210821/covid-bonomi-sulla-scuola-siamo-al-punto-dellanno-scorso-12601527.html

Covid, Bonomi sulla scuola: "Siamo al punto dell'anno scorso"

Covid, Bonomi sulla scuola: "Siamo al punto dell'anno scorso"

Nel suo intervento al Meeting di Rimini il Presidente di Confindustria ha parlato dell'attuale situazione in merito al prossimo rientro degli studenti in... 21.08.2021, Sputnik Italia

Il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi è intervenuto al Meeting di Rimini per parlare delle questioni da affrontare per la ripresa del Paese, e la prima di queste è il rientro a scuola.Un paese a rischio fallimentoIl capo di Confindustria ha dichiarato un dovere di tutti i cittadini quello di far capire l'importanza della vaccinazione per consentire la ripresa del Paese."La questione non è mettere in sicurezza le mense, ma le scuole e i luoghi di lavoro, possibile che nessuno se ne renda conto in questo paese? Possibile che nessuno abbia un moto di orgoglio e responsabilità per sedersi a un tavolo e trovare una soluzione insieme, che aiuti il paese. Dobbiamo darci una mano tutti in questo momento. E se non lo capiamo falliamo nella nostra missione, e io il fallimento non lo accetto, non lo accetto per il Paese e non lo accetto per i miei figli" ha concluso Bonomi.

