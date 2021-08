https://it.sputniknews.com/20210821/covid-19-si-suicida-in-ospedale-dopo-il-ricovero-non-era-vaccinato-12600231.html

Covid-19, si suicida in ospedale dopo il ricovero: non era vaccinato

coronavirus in italia

Un uomo di 51 anni si è tolto la vita a Cosenza, lanciandosi dalla finestra dell'ospedale dell'Annunziata dove era ricoverato con sintomi gravi di Covid-19. I tragici fatti sono avvenuti all'alba di sabato mattina. In base a quanto si apprende dal Messaggero, il paziente non era vaccinato. Aveva contratto il virus e sviluppato una sintomatologia grave, che aveva richiesto il ricovero in ospedale. Ma dopo 24 ore non ha retto e ha deciso di farla finita, buttandosi dal terzo piano dell'ospedale. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, di origini siciliane, era residente a Ravenna. E' stato ricoverato venerdì dopo essere risultato positivo e non si era sottoposto alla vaccinazione contro il Covid-19. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Cosenza. Un episodio analogo è avvenuto all'inizio del mese dove in Sicilia, a Palermo, un paziente ricoverato in sub intensiva per Covid-19 si è suicidato lanciandosi dal terzo piano dell'ospedale Villa Sofia-Cervello. Successivamente, poco prima di Ferragosto, un 83 enne di Barrafranca affetto da Covid, si è tolto la vita con il cavo di un monitor all'ospedale Umberto I di Enna.

