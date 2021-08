https://it.sputniknews.com/20210821/conte-nella-bufera-per-lappello-al-dialogo-con-i-talebani-si-difende-parole-strumentalizzate--12596818.html

Conte nella bufera per l’appello al “dialogo” con i Talebani, si difende: “Parole strumentalizzate”

L’ex premier spiega le sue dichiarazioni, il M5S fa quadrato attorno al leader. Lega e Forza Italia lo attaccano. 21.08.2021, Sputnik Italia

Non si placa la polemica sulla richiesta di “dialogo serrato” con i Talebani* chiesto dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. E se l’ex premier con un post su Facebook ha spiegato che le sue parole sono state strumentalizzate e ha ribadito che bisogna prima di tutto tutelare la popolazione, dal centrodestra non si fanno attendere gli attacchi.Tra coloro che hanno condannato le parole di Conte, il leader della Lega Matteo Salvini che sui suoi social ha pubblicato il video dell’esecuzione del capo della polizia afgana da parte dei Talebani aggiungendo il commento: “Conte dice che bisogna dialogare con i talebani, intanto loro”.Il Movimento si è erto a difesa di Conte e da più parti è stato sottolineato che le parole sono state estrapolate dal contesto e travisate a fini politici. Ettore Licheri, capogruppo M5S al Senato, ha sottolineato che “di fronte a questo disastro umanitario trovo singolare che ci sia qualcuno che insegua la polemica politica dopo aver inneggiato al rinascimento arabo”.La replica di Conte su FacebookIl leader del M5S ha voluto rispondere alle critiche usando la sua pagina Fb con un post molto secco.E poi ha voluto spiegare il senso di quelle due parole che hanno scatenato il putiferio, “dialogo serrato”.Conte ritiene “assolutamente necessario che tutta la comunità internazionale esprima una compatta pressione (ho inteso questo, quando nell’ambito di un più articolato ragionamento politico, ho parlato di ‘serrato dialogo’) sui Talebani affinché siano costretti ad accettare condizioni e garanzie per il riconoscimento e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della popolazione”.E infine la chiosa: “Il Movimento 5 Stelle è impegnato in questo, ad altri lasciamo le rozze polemiche politiche”.* organizzazione terroristica bandita in Russia ed in altri paesi

