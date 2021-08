https://it.sputniknews.com/20210821/colloquio-telefonico-biden-draghi-pianificare-approccio-comune-sullafghanistan-12596999.html

Colloquio telefonico Biden-Draghi: "Pianificare approccio comune sull'Afghanistan"

I due leader hanno avuto un'importante conversazione, nel corso della quale è stata ribadita l'importanza del coordinamento per le operazioni di evacuazione da... 21.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-21T09:25+0200

Nel corso di un colloquio telefonico, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, hanno discusso gli "ultimi sviluppi" della situazione in Afghanistan.A riferirlo, in una nota, è la Casa Bianca, secondo la quale i due leader "hanno discusso dell'importanza di uno stretto coordinamento" tra il personale militare e civile dei due Paesi a Kabul.Biden e Draghi, prosegue il comuniato, "hanno accolto con favore l'opportunità per il G7 di pianificare un approccio comune sull'Afghanistan al summit in formato virtuale dei leader della prossima settimana".Cosa sta succedendo in AfghanistanLa situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani* hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul.Il 15 agosto i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

