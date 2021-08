https://it.sputniknews.com/20210821/berlusconi-e-salvini-verso-la-federazione-di-centrodestra-e-poi-si-punta-al-governo-12597286.html

Dopo la riunione a Villa Certosa emerge il progetto a tappe per un fronte unito in vista dell'elezione del nuovo presidente della Repubblica e delle politiche... 21.08.2021

È stato un incontro tra amici, cordiale e pieno di punti condivisi che ha confermato la volontà di Lega e Forza Italia di creare una “Federazione tra le forze politiche di centrodestra che sostenga il governo”, ma non ancora un partito unico.La cena tra l’ex premier Silvio Berlusconi e il leader della Lega Matteo Salvini sembra avere avuto esiti positivi, in base alla nota congiunta diffusa al termine, ma restano ancora dei punti da chiarire e degli equilibri da definire.Salvini è arrivato ieri alle 19.00 a Villa Certosa, visitata per la prima volta, e insieme a Berlusconi si è mostrato sorridente e allegro ai fotografi. La roadmap della FederazioneI due leader, quindi, hanno deciso un calendario sul breve periodo che prevede una fusione dei due gruppi parlamentari, con portavoce unici.Con questa fusione la “Federazione del centrodestra” avrebbe il gruppo parlamentare più corposo: 209 deputati e 114 senatori.Dopo questa prima iniziativa, però, bisognerà attendere dopo le amministrative del 3 e 4 ottobre per vedere altri passi avanti.Sarà poi la volta del posizionamento verso l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, per cui Salvini ha designato Berlusconi.In questo contesto bisognerà anche valutare le scelte e le mosse rispetto a Giorgia Meloni e ai suoi Fratelli d’Italia che vedono il progetto della Federazione come un modo per escluderli dalle strategie del centrodestra e limitare la crescita dei suoi consensi.I punti del programmaTra le prime posizioni comuni presentate dalla Federazione nascente, la flat tax che sarà inserita in un programma di governo.Si escludono poi nuove tasse per imprese e famiglie.La Federazione pensa alla riduzione della burocrazia e plaude, già, ai successi ottenuti all’interno del governo Draghi nei primi mesi perché è su iniziativa dei due partiti che “è stato scritto un Pnrr che farà crescere il Pil grazie a ingenti investimenti”.

