Australia, proteste contro lockdown: violenti scontri e centinaia di fermi

I manifestanti hanno lanciato bottiglie e sassi contro gli agenti delle forze dell’ordine. Sei poliziotti sono stati ricoverati in ospedale, mentre oltre 200 manifestanti sono stati fermati.I residenti potranno lasciare le loro case solo per motivi di estrema necessità e non potranno ricevere ospiti. Le nuove restrizioni arrivano dopo che lo Stato ha segnalato 77 nuovi casi di COVID-19 nelle ultime 24 ore. Le misure rigide del governo sono volte a contenere la diffusione della variante Delta altamente trasmissibile. La situazione in Australia è resa più grave dal ritardo della campagna vaccinale. Per ora solo il 23% della popolazione risulta completamente vaccinata.

volpeneldeserto Patrioti austrialiani sono con voi ,ribellatevi da questi criminali,non piegatevi,siete essere umani ,no schiavi, 1

