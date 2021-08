https://it.sputniknews.com/20210821/aperta-inchiesta-disciplinare-da-ordine-avvocati-contro-difensore-di-sanitari-no-vax-a-ravenna-12595239.html

Aperta inchiesta disciplinare da Ordine Avvocati contro difensore di sanitari no-vax a Ravenna

Aperta inchiesta disciplinare da Ordine Avvocati contro difensore di sanitari no-vax a Ravenna

Contro un legale che ha accompagnato i suoi clienti, sanitari no-vax, all'hub vaccinale di Ravenna per preannunciare ricorso al tribunale dl Lavoro in caso di... 21.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-21T07:53+0200

2021-08-21T07:53+0200

2021-08-21T07:53+0200

italia

vaccinazione in italia

società

vaccino

giustizia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/11633727_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_a62fcc47ab8c331558731a0628c51ad2.jpg

Il consiglio dell'Ordine degli avvocati ha aperto un'indagine interna contro un legale del Foro di Ravenna per aver accompagnato nel centro vaccinale del capoluogo romagnolo i suoi assistiti, sanitari no-vax, per preannunciare ricorso in tribunale nel caso fossero stati sospesi dalla loro mansione lavorativa. Lo si afferma in una nota firmata dal presidente Sergio Gonelli e dalla consigliera Valentina Fussi, riporta l'Ansa.La vicenda è diventata di pubblico dominio dopo che lo stesso avvocato su cui è stato aperto un fascicolo dall'Ordine ha pubblicato via social e scritto lettere a giornali e mezzi d'informazione per denunciare la situazione.In Toscana si è saputo altro ieri del ricorso dei medici e personale sanitario riluttante alla vaccinazione al Tar.Molto prima avevano fatto ricorso al Tar, contro l'obbligo vaccinale, gli operatori sanitari e i medici di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. Nel loro ricorso sostenevano che non si trattasse di un'azione no-vax, ma di "una battaglia democratica" per "evitare ad una persona di correre un rischio (reazione avversa del vaccino - ndr) per svolgere la professione".

https://it.sputniknews.com/20210820/in-toscana-i-prof-no-vax-cercano-escamotage-per-salvare-la-cattedra-12590958.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, vaccinazione in italia, società, vaccino, giustizia