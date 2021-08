https://it.sputniknews.com/20210821/afghanistan-talebani-ordinano-la-chiusura-delle-classi-miste-nelle-universita-di-herat-12599416.html

Afghanistan, talebani ordinano la chiusura delle classi miste nelle università di Herat

Afghanistan, talebani ordinano la chiusura delle classi miste nelle università di Herat

La coeducazione è stata definita "la radice di tutti i mali" dal capo dell'istruzione superiore dell'Emirato islamico. 21.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-21T12:21+0200

2021-08-21T12:21+0200

2021-08-21T16:38+0200

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/11549351_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_e4cfbec778b1ddfa9e6cb5e34a2af452.jpg

Con una fatwa, la prima dalla presa di potere dello scorso 15 agosto, i talebani* hanno di fatto abolito l'esistenza di classi miste nelle università della provincia occidentale di Herat.A riferirlo è l'agenzia di stampa 'Khaama', specificando che la decisione è maturata al termine di un lungo incontro della durata di tre ore, al quale hanno preso parte docenti universitari, titolari di istituzioni private e funzionari talebani.Questi ultimi, nel corso della riunione, hanno sottolineato che le classi miste non sono giustificate e che saranno pertanto abolite.Nelle università pubbliche e private della provincia di Herat, nell'Afghanistan occidentale, non sarà più permesso alle ragazze frequentare classi miste. Lo hanno ordinato i Talebani nella loro "prima fatwa", come riporta l'agenzia di stampa 'Khaama'.Come alternativa, Farid ha proposto che le ragazze siano seguite unicamente da docenti di sesso femminile e uomini anziani "virtuosi".La risposta dei docentiDa parte loro, i rappresentanti dei docenti della provincia di Herat hanno affermato che, sebbene gli istituti governativi siano in grado di gestire classi separate, ciò non sarà possibile negli istituti privati a causa del basso numero di studentesse.Per tale motivo, hanno proseguito, migliaia di giovani donne potrebbero vedersi impossibilitate ad ottenere l'istruzione superiore.Cosa sta succedendo in AfghanistanLa situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani* hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul.Il 15 agosto i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan