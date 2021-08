https://it.sputniknews.com/20210821/afghanistan-talebani-affermano-che-il-fratello-del-presidente-ghani-si-e-unito-a-loro-12599118.html

Afghanistan, talebani affermano che il fratello del presidente Ghani si è unito a loro

Hashmat Ghani ha preso parte ad un incontro ad alto livello nella capitale afghana di Kabul 21.08.2021, Sputnik Italia

I talebani* hanno annunciato che Hashmat Ghani, il fratello minore del dimissionario presidente afghano, ha giurato fedeltà al gruppo terroristico.Khalil Al-Rahman Haqqani, un influente membro del gruppo terroristico Haqqani Network, che mantiene stretti contatti con i talebani, era presente al momento del giuramento, si afferma nella nota.In precedenza, il canale televisivo locale Shamshad News ha riferito che a Kabul si è tenuto un incontro tra Haqqani e l'ex primo ministro, il leader del Partito islamico afgano Gulbeddin Hekmatyar. I dettagli dell'incontro non sono stati resi noti.Nel corso della mattinata è anche stato reso noto che il capo dell'ufficio politico dei talebani, Mullah Baradar, è arrivato a Kabul per negoziare la creazione di un nuovo governo.Cosa sta succedendo in AfghanistanLa situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani* hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul.Il 15 agosto i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

