Afghanistan, Pentagono: Al Qaeda e Isis ancora presenti nel Paese

La dichiarazione arriva poco dopo le parole del presidente Biden sul successo della liberazione dell'Afghanistan dalle organizzazioni terroristiche. Americani... 21.08.2021, Sputnik Italia

Il Pentagono contraddice due volte alcune affermazioni del presidente Joe Biden, già fortemente criticato per la gestione del ritiro dall'Afghanistan e la rapida ascesa dei talebani*. Il portavoce della Difesa americana, John Kirby, ha confermato la persistente presenza di organizzazioni terroristiche che, nonostante i vent'anni di occupazione Nato, continuano ad operare nel Paese. L'affermazione smentisce le dichiarazioni rilasciate poco prima dal presidente Usa. Biden aveva infatti affermato che le due organizzazioni terroristiche non hanno più interessi nel Paese. "Siamo andati in Afghanistan con l'obiettivo di sbarazzarci di Al Qaeda Afghanistan e di Osama bin Laden, e l'abbiamo fatto. Conoscete la mia posizione da lungo tempo. Era tempo di mettere fine a questa guerra", ha detto Biden in conferenza stampa.Il portavoce del Pentagono ha corretto il tiro, dopo che una giornalista gli ha fatto notare l'incongruenza tra queste dichiarazioni e le parole del capo della Casa Bianca. L'evacuazione dei cittadini UsaIl presidente Joe Biden ha assicurato sull'evacuazione di Kabul, smentendo precedenti segnalazioni di americani in difficoltà ai check point talebani*, mentre si dirigevano verso l'aeroporto di Kabul, l'unico punto di evacuazione nel Paese non controllato dal gruppo islamico.Poco dopo, durante il briefing, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha detto venerdì che alcuni cittadini statunitensi sarebbero stati picchiati dai combattenti talebani*, secondo quanto riferisce Politico. Il segretario della Difesa ha definito "inaccettabili" i rapporti sui pestaggi dei talebani, rifiutando specificatamente di escludere la possibilità che le truppe statunitensi si spostino oltre l'aeroporto per aiutare gli americani e altri a mettersi in salvo."Questo è inaccettabile e lo abbiamo chiarito al leader talebano designato", ha affermato, aggiungendo che "ad eccezione di questi casi, continuiamo a vedere gli americani e gli afgani con le credenziali appropriate continuare a muoversi".Le osservazioni di Austin ai membri della Camera sembrano contraddire direttamente la valutazione espressa dal presidente Joe Biden pochi minuti prima.La situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul. Il 15 agosto i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

