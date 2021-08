https://it.sputniknews.com/20210821/afghanistan-guerini-tratti-in-salvo-oltre-1500-afghani-grazie-al-ponte-aereo-roma-kabul-12601139.html

Afghanistan, Guerini: tratti in salvo oltre 1.500 afghani grazie al ponte aereo Roma-Kabul

Con l'operazione Aquila 1 dallo scorso giugno il ministero della Difesa italiano ha trasferito in Italia mille cittadini afghani negli ultimi cinque giorni. 21.08.2021, Sputnik Italia

Un aereo KC 767 dell’Aeronautica Militare è appena atterrato a Fiumicino con a bordo 195 persone, evacuate la scorsa notte da Kabul con due C 130J. Lo si apprende da una nota del Ministero della Difesa, Lorenzo Guerini.Altri tre C 130 raggiungeranno oggi la capitale afghana per evacuare i cittadini che hanno collaborato con la missione italiana. Il ministero rende noto che sono già 1.500 gli afghani tratti in salvo con l'operazione Aquila 1. Negli ultimi cinque giorni 1000 afghani sono stati trasferiti in Italia. A giugno erano 228. L’operazione Aquila Omnia, pianificata e diretta dal COVI Comando Operativo di Vertice Interforze, comandato dal Generale Luciano Portolano. Per il ponte aereo la Difesa ha messo in campo otto voli dell'Aeronautica militare, quattro KC767 che si alternano tra l’area di operazione e l’Italia e quattro C130J, questi ultimi dislocati in Kuwait.Nella complessa operazione di ponte aereo Roma-Kabul sono impegnati su disposizione del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, oltre 1.500 militari italiani del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), il personale del Joint Force HQ (JFHQ), del Comando Operazioni Forze Speciali (COFS), della Joint Evacuation Task Force (JETF), della Joint Special Operation Task Force (JSOTF), del Comando Operazioni Aerospaziali AM (COA), della 46^ Brigata Aerea, del 14° Stormo dell’Aeronautica Militare, della Task Force Air di Al Salem (Kuwait), oltre a tutti i militari delle Forze Armate e dei Carabinieri preposti alla accoglienza e gestione al loro arrivo in Italia.

aidenzio Chi li mantiene i collaborazionisti lei o noi buffoni adenzio 0

Snowstorm Le donne, i sodomiti e i mafiosi che ci si ostina a chiamare autorità costituite hanno una sola soluzione per tutti i problemi: accogliere selvaggi tribali in Italia e/o Europa. 0

