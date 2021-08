https://it.sputniknews.com/20210821/afghanistan-ambasciata-usa-a-kabul-americani-non-si-rechino-in-aeroporto-12600930.html

Afghanistan, ambasciata USA a Kabul: "Americani non si rechino in aeroporto"

L'aeroporto di Kabul è presidiato dalle truppe del contingente americano, che stanno assicurando la sicurezza delle operazioni di evacuazione. 21.08.2021, Sputnik Italia

In una nota diffusa in queste ore, l'ambasciata degli Stati Uniti a Kabul ha messo in guardia i cittadini americani ancora presenti in suolo afghano dal recarsi presso l'aeroporto internazionale.Contestualmente, le autorità statunitensi hanno esortato i cittadini americani che non lo avessero ancora fatto a completare "il prima possibile" le richieste formali per l'assistenza al loro rimpatrio.Infine, a tutti viene chiesto "di prestare attenzione a ciò che li circonda in ogni momento, in modo particolare quando si trovano in mezzo alla folla".Nella giornata di ieri, il presidente americano Biden ha definito l'evacuazione dei cittadini americani e dei profughi afghani da Kabul "il più grande ponte aereo della storia".Cosa sta succedendo in AfghanistanLa situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani* hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul.Il 15 agosto i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

afghanistan

