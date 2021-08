https://it.sputniknews.com/20210820/usa-introducono-nuove-sanzioni-per-il-gasdotto-nord-stream-2-12593214.html

Usa introducono nuove sanzioni per il gasdotto Nord Stream-2

Il segretario di Stato americano Blinken ha annunciato nuove sanzioni statunitensi contro i russi per Nord Stream-2. 20.08.2021, Sputnik Italia

Sono state imposte sanzioni contro 2 cittadini russi ed una nave russa legati alla costruzione del gasdotto Nord Stream-2, ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken. Secondo la dichiarazione di Blinken diffusa dall'ufficio stampa del Dipartimento di Stato, è stato presentato un rapporto al Congresso degli Stati Uniti, che "elenca una nave russa e due russi che sono coinvolti nel gasdotto Nord Stream-2". Secondo il capo della diplomazia americana, la nave indicata nel rapporto, così come un'altra nave russa che partecipa al progetto, "sarà considerata come una proprietà congelata di una delle persone elencate". I nomi dei cittadini russi sanzionati e il nome della nave non sono stati resi noti.Il Nord Stream 2Nord Stream 2 è una joint venture tra la russa Gazprom e cinque aziende energetiche dell'Europa occidentale e prevede la costruzione di un gasdotto gemello di 1.230 km lungo i fondali del Mar Baltico per completare l'attuale rete di Nord Stream.Una volta completata entro la fine dell'anno, la nuova rete sarà in grado di trasportare fino a 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla Russia all'Europa, raddoppiando così la capacità di Nord Stream.Nei giorni è stato riferito che il Nord Stream 2 sarà completato entro la fine del prossimo mese di agosto.

Riccardo MA CHE ROMPI COGLIONI SONO QUESTI STATI UNITI. IMPONGONO ORDINI DIRETTIVE A TUTTI SANZIONANDO QUA E LA. ANTIDEMOCRATICI,PROTEZIONISTI. SOBILLATORI INTRIGANTI SLEALI E PRONTI A TUTTO PUR DI DIFENDERE E PREVALERE I LORO SPORCHI INTERESSI CALPESTEREBBERO CHIUNQUE. QUESTO GASDOTTO DA FASTIDIO.VORREBBERO FARCI COMPRARE IL LORO GAS CHE COSTA MOLTO DI PIU E DA COSI LONTANO. DELINQUENTI. MA PUTIN DAI LORO UNA LEZIONE.PER ORA RISPONDI IN MODO SIMMETRICO ALLO STESSO MODO.COLPISCILI ECONOMICAMENTE. E DANNEGGIA GLI SCAMBI IN DOLLARI.SANZIONI :DI.MOTIVI CE NE SONO MOLTI .CORAGGIO PPUTIN. 1

Irina Derefko E' l'unica cosa che questi idioti possono fare. Oltre a masticare amaro. 1

