https://it.sputniknews.com/20210820/un-vaccino-contro-tutte-le-varianti-del-coronavirus-per-gli-scienziati-e-possibile-12587936.html

Un vaccino contro tutte le varianti del coronavirus? Per gli scienziati è possibile

Un vaccino contro tutte le varianti del coronavirus? Per gli scienziati è possibile

I risultati dello studio dei ricercatori di Singapore sono pubblicati sul New England Journal of Medicine. 20.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-20T15:52+0200

2021-08-20T15:52+0200

2021-08-20T15:52+0200

medicina

vaccino

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/766/16/7661680_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_681cf2b038fb56e94491cb7964d0b0c0.jpg

I ricercatori di Singapore hanno scoperto che le persone vaccinate con il siero anti-Covid Pfizer-BioNTech sviluppano anticorpi efficaci in grado di neutralizzare non solo il virus SARS-CoV-2, ma anche SARS-CoV-1, così come altri coronavirus animali che possono fare il salto di specie nell'uomo. Secondo gli autori della ricerca, questo dimostra la possibilità di creare un vaccino universale, con un ampio spettro d'azione contro tutte le varianti e i tipi di coronavirus. I risultati dello studio sono pubblicati sul New England Journal of Medicine.La scoperta è stata fatta dai ricercatori della Duke-NUS School of Medicine e del National Center for Infectious Diseases (NCID) di Singapore. In uno studio nazionale congiunto sul monitoraggio dell'immunizzazione della vaccinazione, hanno analizzato lo spettro anticorpale sviluppato dopo la vaccinazione contro il Covid nei soggetti che avevano sofferto di polmonite da SARS causata dal coronavirus SARS-CoV-1 nel 2003.Questo virus, come SARS-CoV-2, appartiene al gruppo dei sarbecovirus che utilizzano i recettori ACE2 per entrare nelle cellule umane. Pertanto, gli autori hanno suggerito che i vaccini a mRNA (come Pfizer-BioNTech) possono essere efficaci contro tutti i patogeni di questo gruppo, compresi quelli che circolano, finora, solo tra gli animali: pipistrelli, pangolini, lucertole e zibetti. Potenzialmente, questi virus potrebbero trasmettersi agli esseri umani, innescando la prossima pandemia.Per testare la loro ipotesi, i ricercatori hanno reclutato 8 guariti dalla SARS, 10 guariti dal Covid-19 e 10 persone sane e hanno confrontato la risposta immunitaria in tutti e tre i gruppi, prima e dopo la vaccinazione, contro il SARS-CoV-2.

https://it.sputniknews.com/20210724/scoperta-nuova-causa-che-provoca-covid-in-forma-grave-12247273.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medicina, vaccino, coronavirus nel mondo