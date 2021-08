https://it.sputniknews.com/20210820/sparatoria-a-napoli-morto-pregiudicato-di-25-anni-12583929.html

Sparatoria a Napoli, morto pregiudicato di 25 anni

Gli aguzzini gli hanno scaricato quasi tutto il caricatore addosso, per accertarsi che non uscisse vivo dall'agguato che gli hanno teso. 20.08.2021, Sputnik Italia

Si spara nel quartiere Pianura a Napoli, dove ieri sera un pregiudicato di 25 anni, Antonio Zarra, è stato raggiunto dai alcuni sicari che gli hanno sparato 10 colpi di pistola 9x21, di cui sette andati a segno. L'esecuzione è avvenuta in via Jacopo Carducci.Trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni disperate, è morto nella notte nonostante le cure prestate.Sul posto, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Bagnoli e il nucleo investigativo, che hanno effettuato i rilievi della sparatoria.Al momento non si evidenziano moventi specifici che possano aiutare a capire perché l'uomo sia stato ucciso, ma si tratta palesemente di un'esecuzione. Non sono ancora stati identificati i responsabili.

raus jUEde Bene, a Napoli si ammazzassero tutti così. 0

FRANCO Questa gente non cambierà mai . Lo Stato poi non fa nulla per migliorare la situazione....... 0

