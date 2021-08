https://it.sputniknews.com/20210820/senatrice-pd-chiede-intervento-di-speranza-a-difesa-dei-medici-minacciati-dai-no-vax-12589795.html

Senatrice Pd chiede intervento di Speranza a difesa dei medici minacciati dai no-vax

Secondo la senatrice Tatjana Rojc, il rilascio dei certificati di esenzione dalla vaccinazione contro il Covid non deve essere discrezionale. 20.08.2021, Sputnik Italia

Con un'interrogazione parlamentare al ministro della Salute Roberto Speranza, firmata da altri 20 colleghi - 19 del Pd e 1 del Gruppo Autonomie - la senatrice dem Tatjana Rojc chiede da una parte chiarezza per il rilascio dei certificati di esenzione dalla vaccinazione contro il Covid, dall'altro tutela dei medici di famiglia e dei pediatri che subiscono pressioni e minacce dai no-vax per il rifiuto ad esentarli dalla vaccinazione. Proprio per gli esentati per ragioni mediche dal vaccino anti-Covid, non si applicano le norme del green pass.Secondo l'esponente del Pd a Palazzo Madama, anche se sono state introdotte circolari ministeriali e "la Società italiana di medicina generale e cure primarie (Simg) con il contributo dell'Istituto superiore della sanità (Iss) e il ministero della Salute ha elaborato un vademecum sul rilascio dei certificati di esenzione dal vaccino, non basta per fermare il disagio dei medici sul territorio.In Italia, secondo gli ultimi dati, 74.804.729 sono le dosi di vaccino somministrate in totale e 36.075.634 persone (66,79% della popolazione over 12) hanno completato il ciclo vaccinale.

