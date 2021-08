https://it.sputniknews.com/20210820/roma-gli-autobus-atac-prendono-fuoco-tre-i-bus-inceneriti-12586032.html

Roma: gli autobus Atac prendono fuoco, tre i bus inceneriti

Roma: gli autobus Atac prendono fuoco, tre i bus inceneriti

Autocombustione o dolo? A Roma gli autobus dell'Atac continuano a prendere fuoco anche nella rovente estate del 2021. La scorsa notte, nell'autorimessa Atac di... 20.08.2021

L’allarme è scattato alle 4 del mattino, con i Vigili del fuoco giunti sul posto 30 minuti dopo, riporta il Roma Today. I primi ad intervenire sono stati i membri del personale della rimessa Atac, con i mezzi antincendio disponibili, ma è servito il carro schiuma dei pompieri per spegnere l’incendio.Secondo una prima ricostruzione, uno dei tre autobus era stato oggetto di un intervento di riparazione ad una delle porte. Effettuata la riparazione, il mezzo era tornato nel piazzale, parcheggiato accanto agli altri autobus.Può essere stato un cortocircuito a fare da innesco per l’incendio che ha completamente carbonizzato i tre autobus della rimessa Atac di Grottarossa?Sul posto anche i carabinieri, a cui sono ora affidate le indagini per capire cosa è accaduto veramente.Sempre il RomaToday ricorda che, nel marzo 2020, accadde un evento simile in un altro deposito. Anche in quell'occasione, l’incendio si originò a bordo di un autobus Atac guasto.Ma di autobus che vanno in fiamme a Roma sono pieni le cronache degli ultimi anni.

