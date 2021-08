https://it.sputniknews.com/20210820/rave-party-in-italia-li-organizzano-i-francesi-perche-da-loro-sono-vietati-12587141.html

Rave party in Italia? Li organizzano i francesi perché da loro sono vietati

Rave party in Italia? Li organizzano i francesi perché da loro sono vietati

La Francia governa i rave party in Italia e anche quello organizzato in provincia di Viterbo, forse il più grande dell’estate europea, potrebbe essere stato... 20.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-20T15:25+0200

2021-08-20T15:25+0200

2021-08-20T15:25+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/802/85/8028578_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_714fba52b1996c7a2efef19c32853a84.jpg

Rave party ben organizzati, e non improvvisati, ad un livello internazionale.Vi hanno quindi provato prima in provincia di Brescia ma per mancanza di partecipanti è stato un flop, ed in seguito Pisa ad inizio luglio che invece si è rivelato un rave party riuscito. Infine il rave party sul Lago di Mezzano dove un ragazzo di 24 anni ha perso la vita nelle acque del lago per cause rimaste ignote.L’internazionale dei rave partyUna internazionale dei rave party a guida francese che si muove attraverso i canali Telegram per organizzare e informare gli amanti del genere dove si svolgerà il prossimo.Lo stesso volantino che annunciava il “game over” del rave party laziale e diffuso tra i presenti è stato ciclostilato in italiano e in francese.Perché l’Italia?La Repubblica fa presente che una sentenza della Cassazione, massimo organo della magistratura in Italia, ha sentenziato che una festa abusiva non è perseguibile.Ti possono sgomberare, ma non puoi essere punito per aver organizzato la festa al massimo per altri reati o trasgressioni normative.Meglio organizzare i rave party in Italia, quindi, dove nessuna legge ti punisce e la polizia ti invita gentilmente ad andare via.

FRANCO Fanno benissimo tanto da noi tutto è allo sbando . 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia