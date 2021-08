https://it.sputniknews.com/20210820/putin-regala-un-mazzo-di-fiori-alla-merkel-prima-dei-colloqui-al-cremlino---video-12588702.html

Il presidente russo Putin ha dato un mazzo di fiori alla cancelliera tedesca Angela Merkel prima dei colloqui. 20.08.2021, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin, prima dell'inizio dell'incontro con la cancelliera tedesca Angela Merkel arrivata in Russia in visita ufficiale, le ha regalato un mazzo di fiori. La Merkel è arrivata a Mosca oggi per una visita che probabilmente sarà il suo ultimo viaggio in Russia da capo del governo tedesco. A settembre in Germania si svolgeranno le elezioni per il Bundestag, in cui la cancelliera non si è candidata. Dopo l'incontro con Putin, la Merkel si recherà a Kiev il 22 agosto. Tra i temi da discutere durante la trasferta russa ci sono l'economia, il settore energetico, la sicurezza ed i pressanti problemi internazionali. Putin ha regalato alla Merkel un bouquet con fiori bianchi e rosa. I negoziati tra il capo di Stato russo e la cancelliera tedesca sono iniziati nel primo pomeriggio. Prima dell'inizio dei colloqui, la Merkel ha salutato in russo il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, anche lui presente all'incontro. "Buon pomeriggio", ha detto a Lavrov. Putin aveva avuto colloqui con la Merkel a Sochi nel maggio 2018. Il tabloid tedesco Bild ha pubblicato un articolo, il cui autore ha considerato il gesto di Putin di regalare i fiori alla Merkel "una sorta di segnale": secondo il giornalista, in politica non è consuetudine regalare fiori in una riunione, ma la prassi è una stretta di mano. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha osservato che regalare fiori alle donne in Russia è un segno di gentilezza molto comune e su questo si è basato il gesto di Putin.

FRANCO Almeno non è un selvaggio come Recep. La sciacquetta invece a suo tempo era stata lasciata in piedi da Recep. Credo che la Merkel se ne sarebbe andata. 0

