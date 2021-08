https://it.sputniknews.com/20210820/piu-grande-del-burj-khalifa-asteroide-potenzialmente-pericoloso-passera-vicino-alla-terra-sabato-12590079.html

Più grande del Burj Khalifa: asteroide "potenzialmente pericoloso" passerà vicino alla Terra sabato

La NASA sta tenendo d'occhio 1.000 corpi spaziali che sono "potenzialmente pericolosi" per il nostro pianeta. 20.08.2021, Sputnik Italia

spazio

meteorite

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/812/28/8122890_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e1832c4575d303a5f3709d52d8d3a7d0.jpg

L'asteroide conosciuto come "2016 AJ193", classificato come "potenzialmente pericoloso" dalla NASA, sfreccerà accanto alla Terra sabato 21 agosto. La roccia spaziale larga 1,4 km - che viaggia a 94.208 km all'ora - passerà entro 3.427.445 km dalla Terra.L'asteroide si avvicinerà al nostro pianeta alle 11:10 ET (8:40 pm IST e 3:10 pm GMT).L’asteroide è stato individuato nel gennaio 2016 dalla struttura Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS), che fa parte dell'Osservatorio Haleakala delle Hawaii.Compie un giro intorno al Sole ogni 5,9 anni e mentre viaggia verso l'orbita terrestre scatta in direzione di Giove. Questa visita sarà la più prossima alla Terra di 2016 AJ193 almeno per i prossimi 65 anni.La NASA sta attualmente monitorando oltre 26.000 asteroidi vicini alla Terra, mentre oltre 1.000 sono considerati potenzialmente pericolosi.

