Parla L'Associazione Donne Afghane, con i talebani rischiamo di perdere i nostri diritti

Parla L'Associazione Donne Afghane, con i talebani rischiamo di perdere i nostri diritti

Con il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan, la comunità internazionale ha espresso preoccupazione per la possibile violazione dei diritti umani della popolazione civile, in particolare di donne e bambini.Durante una conferenza stampa, il 17 agosto, il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha promesso, senza entrare però nei dettagli, che i talebani rispetteranno i diritti delle donne secondo le norme della legge islamica. Inoltre, ha osservato che i talebani starebbero già incoraggiando le donne a tornare al lavoro e le ragazze a tornare a scuola.Tuttavia, nonostante queste promesse, molti analisti e organizzazioni a favore dei diritti delle donne in Afghanistan temono che la situazione in realtà diventerà sempre più difficile.La RAWA è un'organizzazione di donne, con sede a Quetta, in Pakistan, che promuove i diritti delle donne, fondata nel 1977 da Meena Keshwar Kamal, un’attivista afghana assassinata nel febbraio 1987 per le sue attività politiche.Il gruppo si è nel tempo opposto sia al governo afghano, supportato dai sovietici, sia al governo dei Mujahideen, e i successivi islamisti, sia all’intervento NATO, giudicato troppo caro in termini di vite umane civili.Nella sua lunga esperienza, il movimento ha collezionato, e si è annotato, tutta una serie di divieti imposti durante i periodi di governo delle forze integraliste.Al fine di rendere chiari quali siano i veri rischi per la popolazione, al di là delle dichiarazioni di facciata, la RAWA ha pubblicato un lungo elenco di imposizioni, per altro incompleto, degli anni di governo isalmista.L’elenco pubblicato nel loro sito ufficiale:Oltre alle suddette restrizioni sulle donne, i talebani imposero anche:E questo non è neppure tutto, conclude la pubblicazione sul sito della RAWA.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in altri paesi

