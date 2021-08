https://it.sputniknews.com/20210820/mai-come-nel-2015-la-svezia-non-crede-in-nuova-ondata-di-rifugiati-nonostante-la-crisi-afgana-12588419.html

"Mai come nel 2015": la Svezia non crede in nuova ondata di rifugiati nonostante la crisi afgana

Mentre l'Afghanistan soffre un'acuta crisi umanitaria sulla scia del ritorno al potere dei talebani*, con centinaia di migliaia di persone a tentare la fuga, la Svezia non crede in una nuova ondata di rifugiati come quella sperimentata nel 2015.Mikael Ribbenvik, direttore generale dell'Agenzia svedese per le migrazioni, ha affermato in un'intervista all'emittente nazionale SVT che la situazione in Afghanistan sembra desolante e ha condannato il tentativo dei talebani di una "offensiva di immagine" in cui questi promettono amnistie e rispetto per i diritti delle donne, senza tuttavia reali garanzie e corrispondenze nei fatti.Il Segretario Generale dell'UNHCR Svezia, Åsa Widell ha affermato che l'80% del recente flusso di rifugiati sono donne e bambini.Tuttavia, nonostante le loro stesse premesse, sia Åsa Widell che Mikael Ribbenvik, hanno valutato che la situazione dei rifugiati in Afghanistan è principalmente una questione interna e non si prevedono grandi flussi di rifugiati attraverso i confini.Anche il primo ministro Stefan Löfven è intervenuto sulla questione, suggerendo che un ritorno al 2015, quando la Svezia ricevette la cifra record di 163.000 richieste di asilo, non è un'opzione.Allo stesso tempo, il ministro della Giustizia e della Migrazione Morgan Johansson ha dichiarato alla radio svedese che la Svezia salverà un gruppo di attiviste e femministe dall'Afghanistan. Secondo Johansson, il gruppo di dimensioni non ancora specificate includerà “attivisti per i diritti umani, persone che hanno combattuto per i diritti delle donne e giornalisti che possono essere braccati dal nuovo governo”. I nomi concreti saranno proposti dall'ambasciata, ha sostenuto.I giorni trascorsi dall'acquisizione da parte dei talebani della capitale dell'Afghanistan, Kabul, hanno prodotto immagini drammatiche di persone che si aggrappano alle scalette e inseguono gli aerei sulla pista nel disperato tentativo di lasciare il Paese.Il destino dei richiedenti asilo afghani già respinti è diventato per altro una questione spinosa in Svezia durante le conquiste dei talebani. A metà luglio, il Consiglio svedese per l'immigrazione ha emesso tutta una serie di sentenze di rimpatrio. Attualmente ci sono circa 7.000 persone in Svezia con decreto di rimpatrio in un Afghanistan che per loro potrebbe essere poco sicuro.La diaspora afgana svedese, cresciuta negli ultimi anni, in totale attualmente supera le 70.000 unità.*I talebani sono un'organizzazione terroristica bandita in Russia e in molti altri paesi

