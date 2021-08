https://it.sputniknews.com/20210820/landini-io-no-vax-il-governo-imponga-lobbligo-vaccinale-e-io-ci-sto-12576596.html

Landini: io no-vax? il Governo imponga l'obbligo vaccinale e io ci sto

Landini: io no-vax? il Governo imponga l'obbligo vaccinale e io ci sto

I sindacati e la Cgil in particolare non sono no-vax, lo dice il segretario del sindacato dei lavoratori Maurizio Landini. 20.08.2021, Sputnik Italia

“Noi non siamo mai stati no-vax”, anzi “rispondo che vaccinarsi contro il Covid è anche un dovere sociale”, dice al Corriere della Sera, che lo ha intervistato sul tema.In questi giorni, in Italia si fa un gran parlare di green pass nelle mense e da Federmeccanica è giunta la presa di posizione chiara del presidente Visentin: la misura serve per l’intero contesto lavorativo.Landini non si farebbe nessun problema ad appoggiare Draghi se farà una legge in tale direzione, non organizzerà alcuno sciopero dei lavoratori, ecco.Ma sul green pass resta scettico e lo considera riduttivo come misura, se non inserita in un quadro più ampio.

