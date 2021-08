https://it.sputniknews.com/20210820/la-nato-sospende-ogni-tipo-di-sostegno-alle-autorita-afghane-12592360.html

La NATO sospende ogni tipo di sostegno alle autorità afghane

La NATO sospende ogni sostegno alle autorità afgane e insiste sul fatto che il futuro governo deve rispettare gli obblighi internazionali e salvaguardare i... 20.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-20T18:35+0200

2021-08-20T18:35+0200

2021-08-20T18:35+0200

nato

afghanistan

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/12557188_0:92:2048:1244_1920x0_80_0_0_244cfac299c6c966b6dd2f389f46596b.jpg

Secondo la dichiarazione, l'alleanza analizzerà anche la sua operazione ventennale in Afghanistan per trarre le lezioni necessarie."Onoriamo il servizio e il sacrificio di tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente negli ultimi venti anni per realizzare un futuro migliore per l'Afghanistan. Insieme, rifletteremo pienamente sul nostro impegno in Afghanistan e trarremo le necessarie lezioni”.La situazione in Afghanistan è diventata particolarmente calda nelle ultime settimane, quando i talebani* hanno lanciato una rapida offensiva in tutto il Paese e hanno conquistato tutti i valichi di frontiera. Il 15 agosto gli islamisti sono entrati a Kabul ed hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un massacro". Nella notte del 16 agosto, un rappresentante dell'ufficio politico dei talebani, Mohammad Naim, ha affermato che la guerra in Afghanistan era finita e che la forma di governo dello stato sarebbe diventata chiara nel prossimo futuro.* Organizzazione terroristica vietata in Russia e altri Paesi

nikita Ecco la chiave di volta.....consentire l'accesso alle associazioni umanitarie senza ostacoli e quindi......iniziare l'occupazione e l'intromissione di meccanismi che portano alla cancellazione dei diritti umani. Se notiamo dai vari comunicati stampa in lacrime, a Kabul c'era di tutto e di più. ONG di ogni tipo. E sono convinto che proprio attraverso queste ONG si regolassero i flussi continui di profughi verso l'Europa. Ora hanno perso il giocattolo e piangono. 1

Gianlo Logiano Gli americani hanno fatto l'accordo con i narco talebani, sembra che ci sará una pulizia etnica, uno Stato Islamico e tutti gli altri fuori e ce li becchiamo noi. Se é cosí é il nuovo aberrante sistema di dominio americano. I media sono in mano loro e strombazzano tutti i giorni che li dobbiamo accogliere, stranamente della Palestina si continua a tacere. 0

afghanistan

2021

nato, afghanistan