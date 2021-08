https://it.sputniknews.com/20210820/la-nasa-prepara-una-nuova-missione-solare-svelera-il-funzionamento-della-corona-della-nostra-stella-12587773.html

La NASA prepara una nuova missione solare: svelerà il funzionamento della corona della nostra stella

La NASA ha ufficializzato il programma PUNCH, acronimo di Polarimeter to UNify the Corona and Heliosphere. Partirà nel 2023 e aiuterà gli astronomi a...

Il PUNCH, Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere (Polarimetro per lo studio unificato di corona ed eliosfera) è la nuova missione della NASA per studiare la regione inesplorata dal centro della corona solare. Cconsisterà in una costellazione di quattro microsatelliti che, attraverso l'imaging 3D continuo in campo profondo, osserveranno la corona e l'eliosfera come elementi di un unico sistema connesso. I quattro microsatelliti dovrebbero essere lanciati nell'ottobre 2023, insieme a una coppia di satelliti secondari denominati Tandem Reconnection e Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites.Il programma sarà guidato dal fisico solare e vicepresidente della divisione di fisica solare dell'American Astronomical Society, Craig Edward DeForest, presso il Southwest Research Institute (SwRI) a Boulder, in Colorado. Compresi i costi di lancio, PUNCH è stato finanziato per non più di 165 milioni di dollari nel contesto di un programma chiamato Small Explorer (SMEX). Lo SMEX è un programma spaziale della NASA nato nel 1989 per estendere il già esistente Programma Explorer con cui l'agenzia statunitense si è prefissata lo scopo di realizzare missioni di esplorazione spaziale a budget moderato.Uno degli obiettivi principali di questa missione sarà trovare indizi su come il Sole diffonde le particelle e la l'energia nel Sistema solare.Durante la missione verrà analizzata in particolar modo la corona solare e come da questa si diffondano i venti solari.

