In Toscana i prof no-vax cercano escamotage per salvare la cattedra

Al momento in Toscana il 19% del corpo docente ha scelto di non vaccinarsi contro il Covid, nonostante sia obbligatorio il green pass per poter entrare a... 20.08.2021, Sputnik Italia

Con la riapertura delle scuole sempre più vicina, mancano ormai poco più di 3 settimane, 18mila docenti su 96mila, pari a circa il 19% non hanno ricevuto per scelta nemmeno una dose del siero anti-Covid. La percentuale dei prof "no-vax" è più alta rispetto alle stime della Regione.La "certificazione verde" può essere ottenuta non solo con la somministrazione del vaccino, ma anche dimostrando l'avvenuta guarigione dal Covid da non più di sei mesi o risultando negativi ad un tampone, anche se in questo caso il green pass vale solo 48 ore.Per questo anche i docenti "no-vax" più oltranzisti sono alla ricerca di scappatoie (legali) e economicamente vantaggiose per evitare l'inoculazione, anche se negli ultimi giorni una circolare del ministero dell'Istruzione ha chiarito che i tamponi saranno gratuiti solo per il personale "fragile", pertanto i prof che cercano di cavarsela con i test ogni 48 ore dovranno mettere mano al proprio portafogli.Qualcuno potrebbe cambiare idea e farsi vaccinare, altri potrebbero lasciare la cattedra, scrive Repubblica, con riferimento alle testimonianze di alcuni docenti no-vax. Qualcuno è pronto a tutto pur di non cedere al "ricatto".Proprio in Toscana si è saputo ieri del ricorso dei medici e personale sanitario riluttante alla vaccinazione al Tar.Molto prima avevano fatto ricorso al Tar, contro l'obbligo vaccinale, gli operatori sanitari e i medici di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. Nel loro ricorso sostenevano che non si trattasse di un'azione no-vax, ma di "una battaglia democratica" per "evitare ad una persona di correre un rischio (reazione avversa del vaccino - ndr) per svolgere la professione".

raus jUEde Nessun escamotage. Urlate il vostro diritto di libertà e chiamate tutti coloro che si oppongono alla dittatura sanitaria a scendere in piazza e a circondare i palazzi del potere. Solo con la paura questi governanti tornano a essere quello che sono veramente: topi di fogna. 1

