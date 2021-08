https://it.sputniknews.com/20210820/in-spagna-deceduta-donna-per-la-febbre-del-nilo-occidentale-12595547.html

In Spagna deceduta donna per la febbre del Nilo occidentale

In Spagna deceduta donna per la febbre del Nilo occidentale

La febbre del Nilo occidentale è un'infezione provocata da un virus (arbovirus) presente negli uccelli che può essere trasmessa all'uomo mediante la puntura di... 20.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-20T22:11+0200

2021-08-20T22:11+0200

2021-08-20T22:11+0200

virus

salute

spagna

morte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/847/50/8475000_0:160:2238:1419_1920x0_80_0_0_c90c4a0fcd36cb27e1479a5fe4dd51a5.jpg

Una donna che ha contratto la febbre del Nilo occidentale è morta in Spagna, ha riferito l'agenzia di stampa iberica Efe. Si tratta del primo decesso per questa malattia quest'anno. La vittima aveva 73 anni, viveva nella provincia di Siviglia. Secondo le autorità andaluse, la donna soffriva di malattie croniche. Quest'anno sono stati registrati tre casi di febbre del Nilo occidentale in Spagna, tutti in Andalusia, in passato i casi erano nell'ordine delle decine; diverse persone sono morte di meningoencefalite.La febbre del Nilo occidentale è un'infezione provocata da un virus (arbovirus) presente negli uccelli che può essere trasmessa all'uomo mediante la puntura di zanzare infette. Al momento non esiste una terapia ad hoc contro questa malattia, ma la prognosi è generalmente favorevole, anche se l'infezione può risultare letale per anziani e immunodepressi.

https://it.sputniknews.com/20210815/ebola-in-costa-davorio-oms-caso-estremamente-preoccupante-12511820.html

spagna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

virus, salute, spagna, morte