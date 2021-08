https://it.sputniknews.com/20210820/il-debutto-delle-sardine-nel-pd-per-santori-un-posto-nelle-liste-dem-a-bologna--12585891.html

Il debutto delle sardine nel Pd: per Santori un posto nelle liste Dem a Bologna

Il debutto delle sardine nel Pd: per Santori un posto nelle liste Dem a Bologna

Secondo La Nazione il leader delle sardine, Mattia Santori, sarebbe pronto a candidarsi con il Pd alle prossime amministrative. In settimana dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.

Da “Occupy Nazareno” al debutto in politica nelle liste dei Dem, il passo è stato breve. Un epilogo di questo tipo, in realtà, se l’aspettavano tutti. Ora, però, secondo La Nazione, la notizia sarebbe confermata: Mattia Santori, il leader delle Sardine, si candiderà alle prossime comunali di Bologna con il Pd.Già lo scorso giugno, il capo dei pesciolini anti-leghisti non aveva fatto mistero di voler sostenere il candidato sindaco del centrosinistra Matteo Lepore, anche facendo “un passo avanti”.“Ci presenteremo alle amministrative e sosterremo alcuni candidati” aveva anticipato il portavoce del movimento, nato per strappare l’Emilia-Romagna ad una possibile vittoria della Lega alle ultime elezioni regionali.“Grazie a Letta, il Pd non è più un marchio tossico” aveva detto ancora Santori, anticipando le sue mosse.Con Lepore, come ricorda IlGiornale.it, Santori è in ottime relazioni. "Rappresenta – diceva a proposito del candidato del centro sinistra - quella stessa cerniera che abbiamo provato a costruire fra la politica istituzionale e la politica dal basso".Ma, in Emilia-Romagna, i pesciolini possono contare anche sull’appoggio dell’ex eurodeputata Pd Elly Schlein, ora vice-presidente della regione, e dello stesso governatore, Stefano Bonaccini, che deve in parte proprio alla mobilitazione delle sardine la sua vittoria contro la candidata del partito di Matteo Salvini, Lucia Borgonzoni.

Irina Derefko Come volevasi dimostrare....... 2

thor ....lo sguardo intelligente ha sempre lasciato presagire il suo luminoso futuro nelle fila del pd5s! 1

