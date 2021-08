https://it.sputniknews.com/20210820/il-controesodo-e-gia-iniziato-rientrano-2-italiani-su-3-pesa-la-mancanza-dei-turisti-stranieri-12585080.html

Il controesodo è già iniziato: rientrano 2 italiani su 3, pesa la mancanza dei turisti stranieri

Addio spiaggia, alla prossima estate! Milioni di italiani abbandonano il costume per tornare a vestire i panni della quotidianità. Si riempie la provincia... 20.08.2021, Sputnik Italia

In questa settimana centrale di agosto le strade dei paesi italiani sono apparse un po’ più deserte del solito, anche negli orari di punta. Effetto vacanze di Ferragosto, che quest’anno hanno portato in vacanza un numero eccezionale di persone rispetto al 2019 e al 2020, secondo una stima di CNA Turismo e Commercio.Ma il controesodo è già iniziato e in molti stanno ripercorrendo a ritroso le autostrade, anche se un po’ malinconici, a dire il vero. Secondo Coldiretti il 67% degli italiani andati in vacanza quest'estate sono sulla via del ritorno, ovvero 2 italiani su 3.Coldiretti, tuttavia, fa notare che c’è anche chi ha scelto di partire proprio ora per godersi spiagge e montagna, meno affollate e a prezzi di fine stagione estiva. Anche la prima metà di settembre, per una minoranza, rappresenterà un momento di vacanza dalle fatiche quotidiane.Controesodo e italiani in vacanza secondo ColdirettiL’indagine Coldiretti, commissionata all’istituto Ixé, stima che 20,8 milioni di italiani sono andati in vacanza nel mese di agosto, anche per un solo giorno, con un calo dell’1% rispetto all’estate del 2020 (dato in opposizione alle stime di CNA).L’analisi ha evidenziato che, a causa dell'emergenza pandemica, "si è rafforzata l’abitudine tutta nazionale a concentrare le partenze nel mese di agosto, che è stato di gran lunga il più gettonato dell’estate”.Ciò è accaduto perché gli italiani hanno atteso il più possibile un miglioramento della situazione sanitaria prima di intraprendere il viaggio verso la meta delle vacanze estive.Mancano ancora molti stranieriLe proiezioni di Coldiretti, inoltre, contabilizzano l’assenza di 4 milioni di presenze straniere, basandosi sui dati storici della Banca d’Italia.Una carenza di turisti stranieri che pesa in particolare sulle città d’arte, che d’estate si svuotano di italiani per riempirsi di visitatori dall'estero, interessati alle nostre meraviglie artistiche.La meta preferita dagli italiani“Se la spiaggia – scrive Coldiretti – resta la meta preferita, tiene il turismo in montagna e cresce quello di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane”, come “alternativa alle destinazioni turistiche più battute, mentre crollano le presenze nelle città”, come già accaduto durante l’estate del 2020.Per quanto riguarda la spesa dei vacanzieri stranieri, questi “prestano particolare attenzione alla qualità dell’alimentazione, per la quale destinano una quota elevata della spesa durante la vacanza”.

