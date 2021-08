https://it.sputniknews.com/20210820/i-cani-possono-riconoscere-le-bugie-e-disobbedirle-12589143.html

I cani possono riconoscere le bugie e disobbedirle

Il migliore amico dell'uomo ha preso parte ad un esperimento già praticato ai bambini piccoli e alle scimmie. Con sorpresa dei ricercatori i cani hanno... 20.08.2021, Sputnik Italia

società

cane

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/12544360_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_378f33b2addc20e9a6b84ec8042678fa.jpg

Lo studio ha analizzato il comportamento di circa 260 cani di razze diverse in due fasi: prima entravano in confidenza con una persona e trovavano il cibo nascosto in una delle due ciotole a cui avevano accesso, ma rimanevano coperte. Nella seconda fase dell'esperimento pubblicato su The Royal Society, un'altra persona spostava il cibo nelle ciotole mentre la persona di fiducia del cane ne era testimone o non assisteva alla scena. Dopo aver visto che il cibo era stato spostato e avevano ricevuto istruzioni sbagliate dalla persona di cui si fidavano, i cani hanno disobbedito al comando di andare a cercare il cibo in una ciotola vuota. La maggior parte dei cani ha scelto la ciotola con il cibo, disobbedendo alle indicazioni delle persone di cui si fidava. Tuttavia, diversi cani hanno seguito le indicazioni della persona di cui si fidavano assente durante lo scambio delle ciotole. Ha anche suggerito che forse i cani possono capire quando qualcuno li tradisce. Tuttavia non tutte le razze canine sono riuscite a riconoscere la menzogna o le informazioni errate che venivano fornite. I cani Terrier credevano ciecamente alle raccomandazioni delle persone di cui si fidavano.

2021

Notiziario

