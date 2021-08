https://it.sputniknews.com/20210820/frutto-esotico-contiene-100-volte-piu-vitamina-c-dellarancia-12594425.html

Frutto esotico contiene 100 volte più vitamina C dell'arancia



La vitamina C è uno dei nutrienti essenziali per il nostro organismo. Arance e limoni sono ricchi di questa vitamina, ma le foreste australiane nascondono una...

Si tratta della prugna verde, nota anche come gubinge, frutto dell'albero Terminalia Ferdinandiana. Gli aborigeni australiani coltivano questo frutto, noto per le sue proprietà curative, da oltre 5mila anni. Oltre ad essere delizioso, questo frutto si distingue per il suo alto contenuto di vitamina C: ne fornisce fino a 5 grammi per 100 grammi di frutta, circa 100 volte in più dell'arancia. È ricco di antiossidanti e acido folico, che aiuta a prevenire l'invecchiamento precoce della pelle e dell'organismo in generale. Contiene inoltre acido gallico, apprezzato per le sue proprietà antibatteriche, e l'acido ellagico, che riduce le infiammazioni e in qualche misura ha un effetto anti-cancerogeno. Grazie alla sua particolare composizione, la prugna verde è molto apprezzata nell'industria cosmetica. Sempre più marchi aggiungono il suo estratto ai loro prodotti, dalle creme agli shampoo, in quanto aiuta a contrastare le rughe e idratare la pelle e i capelli.

