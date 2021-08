https://it.sputniknews.com/20210820/effetti-collaterali-di-lockdown-e-dad-aumentano-i-casi-di-miopia-tra-i-bambini-12586334.html

"Effetti collaterali" di lockdown e Dad: aumentano i casi di miopia tra i bambini

Secondo una ricerca effettuata in Cina la vita al chiuso e il ricorso alla didattica a distanza durante la pandemia hanno fatto triplicare i casi di miopia tra i più piccoli.

Lockdown e didattica a distanza sarebbero responsabili dell’aumento di problemi alla vista nei bambini. A rivelarlo è uno studio pubblicato dalla rivista JAMA Ophthalmology, di cui dà notizia Il Messaggero.Il fenomeno, secondo gli esperti, si spiegherebbe con il massiccio utilizzo degli schermi da parte dei più piccoli, costretti dalla pandemia a seguire per mesi le lezioni a distanza attraverso un monitor.Non solo: uno dei fattori che potrebbe aver influito sul peggioramento della vista in molti dei bambini potrebbe essere stato anche il tempo trascorso tra le mura domestiche e l’impossibilità di uscire all’aperto.Lo stesso allarme sull’aumento dei casi di miopia è stato lanciato dagli optometristi britannici. Gli esperti del College of Optometrists, come si legge sulla Bbc Health, sono convinti che questo sia dovuto alle restrizioni legate alla pandemia, che hanno ridotto il tempo passato fuori casa, all’aumento dell’utilizzo dei dispositivi elettronici ed anche ai minori controlli effettuati da quando è iniziata l'epidemia di Covid.Il consiglio, quindi, è quello di far giocare i bambini all’esterno per almeno due ore al giorno, per prevenire lo sviluppo del disturbo. Gli optometristi sottolineano anche l’importanza di controllare frequentemente la vista, soprattutto in età pediatrica.Lo scorso luglio, a parlare di “epidemia”, con oltre 18 milioni di miopi in Italia, era stata la Società Oftalmologica Italiana (Soi). A rischio, anche per gli oculisti italiani, ci sono soprattutto i più piccoli.Davanti agli schermi, infatti, aveva spiegato il presidente della Società, Matteo Piovella, citato dall’Ansa, “l’occhio si impigrisce”. “Il risultato – aveva osservato - è che la Dad ha favorito la miopia nei bambini, andando ad aggiungersi alle tante ore che già passano quotidianamente davanti a un dispositivo elettronico, come cellulare o videogame”.

