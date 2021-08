https://it.sputniknews.com/20210820/distrutti-22-razzi-lanciati-da-israele-contro-la-siria-da-lanciamissili-russi-pantsir-s-12595735.html

Distrutti 22 razzi lanciati da Israele contro la Siria da lanciamissili russi Pantsir-S

Distrutti 22 razzi lanciati da Israele contro la Siria da lanciamissili russi Pantsir-S

I Pantsir-S e Buk-M2E hanno distrutto 22 missili lanciati da Israele contro la Siria. 20.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-20T22:31+0200

2021-08-20T22:31+0200

2021-08-20T22:31+0200

crisi in siria

siria

israele

pantsir-s

esercito della siria

centro russo per la riconciliazione siriana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/119/55/1195559_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_c66d69cff6fe0e0be77b6501060b54e8.jpg

Con i sistemi Buk-M2E e Pantsir-S di fabbricazione russa la contraerea siriana ha distrutto 22 razzi lanciati da Israele contro il territorio nazionale, ha affermato il contrammiraglio Vadim Kulit, vicedirettore del Centro russo per la riconciliazione delle parti in conflitto in Siria.Si segnala che non ci sono state perdite tra i militari siriani e nessuna infrastruttura è rimasta danneggiata a seguito dell'attacco missilistico israeliano in Siria.Quest'anno la Siria ha segnalato diversi raid aerei contro il proprio territorio, attribuendoli alle forze israeliane. In tali occasioni i militari siriani spesso attivano sistemi di difesa aerea per respingere attacchi.

Gianlo Logiano Non esiste Stato al mondo piú merda di Israele, prima di peggio c'era l'ISIS e adesso forse i talebani afghani, ma la disgrazia piú grande per noi é che questo regime terrorista si colloca tra le democrazie occidentali, come gli Stati UE mentre in realtá é uno schifoso regime di apartheid, genocida che da 73 anni porta morte e distruzione alle popolazioni mediorientali. 1

1

siria

israele

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

crisi in siria, siria, israele, pantsir-s, esercito della siria, centro russo per la riconciliazione siriana