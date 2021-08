https://it.sputniknews.com/20210820/deutsche-welle-denuncia-morte-di-parente-di-suo-giornalista-tedesco-per-mano-dei-talebani-12587329.html

Deutsche Welle denuncia la morte del parente di un giornalista tedesco per mano dei talebani

Deutsche Welle denuncia la morte del parente di un giornalista tedesco per mano dei talebani

L'emittente internazionale tedesca Deutsche Welle (DW) ha affermato che un parente di uno dei suoi corrispondenti è stato ucciso dai talebani nella capitale... 20.08.2021, Sputnik Italia

Durante le perquisizioni "porta a porta" alla ricerca di un giornalista della DW, i talebani* hanno ucciso uno dei suoi parenti e ne hanno ferito gravemente un altro, mentre gli altri membri della famiglia sono riusciti a scappare e sono attualmente in fuga.Limbourg ha chiesto un intervento urgente, poiché i talebani stanno conducendo rastrellamenti in cerca di giornalisti. I talebani hanno già fatto irruzione nelle case di tre dipendenti della DW, con altri giornalisti uccisi o rapiti dagli islamisti. A metà luglio, il fotoreporter indiano della Reuters e vincitore del Premio Pulitzer, Danish Siddiqui, è stato ucciso nella provincia di Kandahar.La situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul. Il 15 agosto, i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".* organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti altri Paesi

