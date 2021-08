https://it.sputniknews.com/20210820/crisi-afghana-putin-alla-merkel-non-si-puo-esportare-la-democrazia-12592260.html

Crisi afghana, Putin alla Merkel: non si può esportare la democrazia

Crisi afghana, Putin alla Merkel: non si può esportare la democrazia

Nell'ultima visita ufficiale da cancelliere in Russia, oltre alla crisi afghana Angela Merkel ha discusso con il presidente russo del gasdotto Nord Stream-2 e... 20.08.2021, Sputnik Italia

Al Cremlino si sono conclusi i colloqui di Vladimir Putin con la cancelliera tedesca Angela Merkel, durati quasi tre ore, ha riferito il corrispondente di Sputnik. Afghanistan Come osservato dal capo di Stato russo, uno dei temi principali dell'incontro è stata la situazione in Afghanistan. Secondo Putin, il compito chiave ora è impedire ai terroristi di entrare nei paesi vicini nelle vesti di rifugiati. "Nessuno di questi esperimenti socio-politici ha mai avuto successo e portano solo la distruzione degli Stati, il degrado dei loro sistemi politici e sociali", ha aggiunto il capo di Stato. La Merkel ha affermato con rammarico che i talebani* hanno ricevuto più sostegno "di quanto avremmo voluto". Ha riconosciuto che l'Occidente dovrà negoziare con questo movimento radicale e "cercare di salvare le persone le cui vite sono in gioco in modo che possano lasciare il Paese".Nord Stream-2 Nel suo intervento la Merkel ha inoltre indicato di aver discusso con il presidente russo il tema del gasdotto Nord Stream-2 e degli accordi raggiunti con gli Stati Uniti su questo progetto. Putin ha notato che restano solo 15 chilometri di tubi da posare via mare, detto in altri termini il progetto è in fase di completamento.Tra gli oppositori dell'infrastruttura energetica, oltre agli Stati Uniti, c'è l'Ucraina, su cui i due leader hanno discusso durante l'incontro in particolare sulla risoluzione della crisi nel Donbass. Putin ha ribadito l'importanza del rispetto degli accordi di Minsk da parte di Kiev, a sua volta la Merkel ha sostenuto l'importanza del formato della Normandia come base del dialogo per la normalizzazione.Navalny Rispondendo alla domanda di un giornalista sul blogger d'opposizione Alexey Navalny, Putin ha ricordato che è stato condannato non per la sua attività politica, ma per altri reati. Il capo di Stato russo ha invitato a rispettare le decisioni della magistratura. A sua volta la Merkel ha definito "deprimente" il caso Navalny e ha sottolineato che Berlino lo seguirà.* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

