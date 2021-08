https://it.sputniknews.com/20210820/covid-anestesisti-confermano-in-terapia-intensiva-90-non-e-vaccinato-12591828.html

Covid, anestesisti confermano, in terapia intensiva 90% non è vaccinato

Chi sono quelli che vanno in terapia intensiva con il Covid-19? Anche gli anestesisti che le terapie intensive degli ospedali le frequentano tutti i giorni... 20.08.2021, Sputnik Italia

A spiegare come stanno le cose Alessandro Vergallo, presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri parlando con l’Adnkronos Salute.L’intensivista spiega che tra i pazienti affetti da Covid-19 presenti nelle terapie intensive, ci sono anche persone vaccinate ma si tratta prevalentemente di persone di età avanzata e con pluripatologie pregresse.Quello che preoccupa Vergallo è il fatto che larghissima parte dei non vaccinati presenti in terapia intensiva e/o in rianimazione, hanno meno di 50 anni.Numeri in lieve aumentoIl medico rileva anche un numero in lieve aumento ma costante delle persone che accedono alla terapia intensiva.Ciò accade perché le misure di contenimento della pandemia sono cambiate, la movimentazione delle persone è ripartita e il distanziamento fisico si è ridotto sensibilmente.Altri strumenti governano la socialità, come il green pass e questo aumenta il numero di ricoverati per maggiori contatti.E dal momento che in futuro non ci saranno nuove chiusure, anche se sono stati previsti dei nuovi parametri che possono comunque portare alla riduzione della mobilità, riflette il presidente degli anestesisti italiani, bisognerà per questo intensificare e completare la campagna vaccinale.

raus jUEde Però il mago anestesista do nascimento non dice di quale varietà di covid sono ammalati i non vaccinati in terapia intensiva. Io dico che i non vaccinati vengono ricoverati per sintomi della variante Delta e poi, per scarsa profilassi o per qualche manina ministeriale, passano alla variante Wuhan, più letale della Delta. Se non dite la verità, con le vostre statistiche ci puliamo il cul*. 0

