Com’è morto davvero Omar Palermo (Youtubo anche io)? Non di infarto

Introverso da sempre, a 18 anni aveva un fisico asciutto ed amava la pallacanestro, in particolare la Nba. Poi l'età lo ha cambiato e in lui è scattato un...

Ieri lo youtuber Giorgio Sciacca aveva diffuso su YouTube un video con il quale affermava che Omar Palermo, noto come Youtubo anche io, era morto a causa di un infarto.Le cose non starebbero però così. L’uomo di 42 anni era ricoverato presso una clinica di Laurignano, in provincia di Cosenza, dove seguiva un periodo di riabilitazione a seguito di una brutta caduta.Diventato famoso perché trangugiava grandi quantità di cibo davanti alla telecamera (aveva quasi 600 mila follower), ha continuato ostinatamente le sue competizioni anche se non più davanti alla telecamera. Infatti da oltre 2 anni non pubblicava più video, forse anche a causa degli haters che lo avevano preso di mira.Tanti i messaggi di affetto e di condoglianze apparsi in queste ore su YouTube e altre piattaforme sociale che Omer Palermo non frequentava.

