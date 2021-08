https://it.sputniknews.com/20210820/cisl-chiede-obbligo-vaccinale-subito-12592552.html

Cisl chiede obbligo vaccinale "subito"

Come gestire la vita in azienda e nei contesti lavorativi in generale al tempo della pandemia? I sindacati hanno la soluzione e non si chiama green pass. 20.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-20T21:05+0200

2021-08-20T21:05+0200

2021-08-20T21:09+0200

lavoro

coronavirus

cisl

I sindacati cercano una linea comune sui temi legati alla sicurezza sanitaria in azienda e dopo le resistenze manifestate sull’uso del green pass in mensa o in tutti gli ambienti di lavoro come richiesto da Federmeccanica e da altre realtà imprenditoriali.Così la linea comune viene trovata nell’obbligo vaccinale a tutta la popolazione italiana. Si faccia presto una legge che obbliga tutti a vaccinarsi e così risolviamo il problema.Secondo il sindacalista è “questo questo quello che oggi serve per il Paese. La Cisl sosterrà questa impostazione”.Gli spazi comuniPer quanto riguarda la gestione degli spazi comuni nelle aziende, tra cui le mense, gli spogliatoi, i bagni e i parcheggi, Sbarra dice che la Cisl è pronta e disponibile a sedersi “al tavolo con le associazioni datoriali e lo stesso governo per migliorare, adeguare, rafforzare i contenuti dei protocolli”.Quello che serve, ha concluso il sindacalista, è “un nuovo patto sociale per la crescita, lo sviluppo, il lavoro e la coesione sociale”.74.914.719 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi in Italia; 36.137.715 persone (66,91% della popolazione over 12) hanno completato il ciclo vaccinale.

Irina Derefko CISL e CL. Un cancro di questo paese. Da estirpare definitivamente! 3

Paolo Si ma la Cgil? A Landini gli ha fatto male il sole di agosto 1

lavoro, coronavirus, cisl