Chi ha inventato veramente le patatine fritte?

Chi ha inventato veramente le patatine fritte?

Il 20 agosto è la Giornata Mondiale delle Patatine. Vi invitiamo a festeggiare con noi e scoprire la vera origine di questo piatto che piace praticamente a... 20.08.2021

Sebbene siano conosciute in tutto il mondo anche come patate francesi fritte, i belgi affermano che sono loro gli inventori di questo piatto. Secondo una leggenda popolare, i pescatori della regione di Namur decisero di sostituire il pesce piccolo con pezzi di patate di dimensioni simili dopo che il fiume Mosa, dove erano soliti pescare, si era completamente congelato nel 1680.Tuttavia lo storico culinario Pierre Leclercq considera questa ricostruzione "non plausibile", poiché le patate non sono arrivate nella regione fino al 1735. Per quanto riguarda il congelamento del fiume, è avvenuto nel 1739, e non nel 1680. Come se non bastasse, l'olio "era un lusso" all'epoca.Allora come mai sono state chiamate patate fritte francesi? Secondo un'ipotesi, sarebbero state inventate da un venditore ambulante che le vendeva dal suo carretto sul ponte più antico e famoso di Parigi, il Pont Neuf, alla fine del XVIII secolo. Tuttavia il nome deriva dai soldati americani, che scoprirono il piatto durante la Prima Guerra Mondiale in una regione francofona del Belgio e le chiamarono patate francesi (fritte), come vengono chiamate oggi.

