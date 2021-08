https://it.sputniknews.com/20210820/brasile-gara-dappalto-sul-5g-a-ottobre-aggirando-il-veto-usa-contro-le-tecnologie-cinesi-12583028.html

Brasile: gara d'appalto sul 5G a ottobre aggirando il veto USA contro le tecnologie cinesi

Il ministro delle Comunicazioni brasiliano, Fabio Faria, ha annunciato che ad ottobre si terrà un'asta 5G cui potranno partecipare tutti i principali...

"Programmeremo la gara 5G per la prima metà di ottobre o al massimo per la seconda metà... Non abbiamo posto il veto a nessuna società nell'elenco (dei potenziali fornitori). Abbiamo solo inserito alcuni requisiti, simili a quelli di altri paesi", ha dichiarato Faria in una conferenza stampa ieri, giovedì 19 agosto.Il Brasile sta pianificando di imitare Australia e Stati Uniti, che hanno introdotto due reti 5G separate: una pubblica, per uso generale e commerciale, e una riservata, per l'uso esclusivo del governo e delle aziende strategiche, come la compagnia petrolifera statale Petrobras.Il ministro ha indicato Ericsson e Nokia come fornitori più affidabili, specializzati in reti private riservate, mentre le tecnologie cinesi Huawei sono state definite più indicate per la rete commerciale.L'11 agosto, il ministro ha dichiarato che tutte le 27 capitali della Repubblica Federale del Brasile saranno dotate di tecnologie 5G entro luglio 2022.L'annuncio arriva dopo che il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, durante la sua visita in Brasile, all'inizio di agosto, aveva sollevato la questione della sicurezza della futura rete 5G brasiliana, sconsigliando caldamente qualsiasi ipotesi che riguardasse la cinese Huawei.Sullivan aveva anche ribadito il sostegno degli Stati Uniti affinché il Brasile diventi un partner globale della NATO. Il 9 agosto, la Casa Bianca aveva tuttavia negato di offrire al Brasile lo status di partner globale della NATO in cambio del divieto di Huawei. Il Paese latinoamericano ha per altro dichiarato di non aver assunto alcun impegno in merito all'abbandono dei fornitori cinesi per la fornitura del 5G.

