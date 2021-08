https://it.sputniknews.com/20210820/bitcoin-raggiungera-100-mila-usd-esperti-prevedono-il-futuro-della-criptovaluta-12577885.html

Bitcoin raggiungerà 100 mila USD? Esperti prevedono il futuro della criptovaluta

Agosto è stato un buon mese per gli appassionati di criptovalute. Bitcoin, il cui prezzo era sceso sotto i 30.000 dollari a luglio, è salito a quasi 48.000... 20.08.2021, Sputnik Italia

Il prezzo della principale criptovaluta mondiale ha riguadagnato il terreno che aveva perso nei mesi precedenti. Solo il mese scorso il suo prezzo è aumentato del +40%, grazie alle buone performance che hanno avuto sul mercato anche ethereum, cardano, binance coin, ripple e la criptovaluta dogecoin."Bitcoin ha ancora molta strada da fare prima di raggiungere il precedente massimo", ha detto ad Al Jazeera Mike McGlone, uno stratega senior delle materie prime presso Bloomberg Intelligence.Ha anche sottolineato che, "se bitcoin segue ethereum, salirà a 100.000 USD".Una "esplosione" di EtherEther, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ha superato bitcoin quest'anno in termini di crescita, mettendo a segno un +700% contro il +300% della concorrenza.L'aumento esplosivo del valore di ether è stato trainato dai grandi aggiornamenti lanciati dalla fondazione Ethereum, dall'ascesa del mercato della finanza decentralizzata (DeFi) e dalla mania che ha coinvolto gli NFT (token non fungibili).Secondo Forbes, ether è aumentato del 70% solo nell'ultimo mese, mentre BNB, il token del più grande scambio di criptovalute del mondo, è aumentato del 30%. Il token della fondazione Cardano, ADA, è cresciuto del 65%; dogecoin del 50% e XRP ha raddoppiato il suo valore.Dopo gli enormi apprezzamenti di ethereum, cardano, BNB, XRP e dogecoin, alcuni si aspettano che bitcoin possa mettere a segno ulteriori buoni guadagni.Tuttavia, non tutti gli esperti sono così ottimisti. David Russell, vicepresidente dell'intelligence di mercato presso TradeStation, ha dichiarato a Forbes che il bitcoin potrebbe "mettersi in pausa" dopo il suo recupero dai minimi di luglio.Dopo un paio di giorni ribassisti, al momento BTC è in positivo del +0,17 nelle ultime 24 ore e del +2,7% a sette giorni. Per poter dire di essere uscito definitivamente dal trend ribassista deve superare la resistenza dei 50 mila dollari. Dal 9 al 13 agosto ci ha provato due volte, ma è stato respinto: non c’è due senza tre.

