Biden: esito afghano incerto nel contesto degli sforzi del ritiro

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dato un aggiornamento al pubblico americano sugli sforzi di ritiro in corso in Afghanistan, ammettendo tuttavia di non poter dire come sarà "l'esito finale" del Paese dell'Asia centrale.Biden ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca che mentre gli Stati Uniti facevano di "tutto" per fornire "evacuazioni sicure", i problemi erano inevitabili durante gli sforzi di evacuazione.Tuttavia, ha anche riconosciuto che l'invio di ulteriori truppe per recuperare le forze statunitensi avrebbe inevitabilmente comportato "molte conseguenze indesiderate" quando gli è stato chiesto se sarebbe stato implementato un perimetro attorno all'aeroporto internazionale Hamid Karzai dell'Afghanistan.Ha proseguito respingendo le dichiarazioni secondo cui le forze dei talebani* stavano impedendo agli americani di arrivare all'aeroporto, affermando di non aver ricevuto "nessuna indicazione" e che "faremo tutto il necessario".Ha poi ribadito che il ritiro di tutto il personale americano e degli afghani in possesso del visto statunitense verrà completato entro la scadenza prefissata il 31 agosto.Alla domanda su come gli alleati della Nato considerano il processo di ritiro degli Stati Uniti, Biden ha continuato a notare che i membri dell'Alleanza Atlantica erano a conoscenza dei piani degli Stati Uniti e che aveva ricevuto il loro placet sul ritiro americano. La situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul. Il 15 agosto, i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

