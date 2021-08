https://it.sputniknews.com/20210820/bezos-nasa-la-causa-al-governo-costringe-ad-interrompere-i-progetti-lunari-con-elon-musk-12584786.html

Bezos-NASA, la causa al governo costringe ad interrompere i progetti lunari con Elon Musk

Bezos-NASA, la causa al governo costringe ad interrompere i progetti lunari con Elon Musk

La NASA ha interrotto la sua collaborazione con la SpaceX di Elon Musk, per la realizzazione del lander lunare che dovrebbe portare due astronauti americani... 20.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-20T11:57+0200

2021-08-20T11:57+0200

2021-08-20T11:57+0200

mondo

spazio

missione lunare

nasa

elon musk

jeff bezos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/11630596_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ac7b88a8c339fa303e764653eb3dc1e.jpg

La NASA ha intensificato gli sforzi per inviare esseri umani sulla Luna come parte del suo programma "Artemis". Ad aprile, la NASA aveva sottoscritto con SpaceX un accordo per la realizzazione del lander che dovrebbe portare i prossimi due astronauti sulla Luna entro il 2024, ma Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo, fondatore di Amazon e della società spaziale Blue Origin, noto concorrente sia della SpaceX di Musk che della Virgin di Richard Branson, intentando una causa contro il governo, ha costretto a congelare il progetto.Blue Origin afferma che la sua causa, intentata presso la Corte dei reclami federali degli Stati Uniti, è un "tentativo di rimediare ai difetti nel processo di acquisizione riscontrati nello Human Landing System della NASA".Costretta a interrompere momentaneamente il progetto in attesa di una sentenza, la NASA ha affermato che "al fine di risolvere al più presto questa interruzione temporanea dei lavori, tutte le parti hanno concordato un programma accelerato di contenzioso che si concluderà il 1° novembre".L'agenzia spaziale statunitense ha inoltre affermato che i suoi funzionari si stanno coordinando con il Dipartimento di giustizia per rivedere i dettagli del caso e trovare una soluzione tempestiva. L'udienza del processo è stata fissata per il 14 ottobre.Questa non è la prima volta che Bezos solleva obiezioni al gigantesco accordo da 2,89 miliardi di dollari, quasi 2 miliardi e mezzo di euro, firmato tra la NASA e la SpaceX di Musk.A luglio, Blue Origin aveva scritto una lettera aperta alla NASA sostenendo di aver dato a SpaceX un vantaggio sleale durante il processo di appalto.La società di tecnologia spaziale di proprietà di Bezos aveva sostenuto che la NASA stesse dando alla concorrente un vantaggio ingiustificato, assegnandole in esclusiva il contratto principale senza aver valutato adeguatamente altre proposte.Il mese scorso, l'Ufficio per la responsabilità del governo degli Stati Uniti ha tuttavia sostenuto la NASA sulla sua decisione di avere un solo partner esclusivo in questa delicata missione.

https://it.sputniknews.com/20210811/elon-musk-offre-aiuto-alla-nasa-per-realizzare-tute-spaziali-per-sbarco-su-luna-del-2024-12466479.html

https://it.sputniknews.com/20210817/bezos-porta-in-tribunale-governo-usa-per-contratto-miliardario-alla-spacex-di-elon-musk-12536131.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, spazio, missione lunare, nasa, elon musk, jeff bezos